Zum Hauptinhalt springen

Katholische KircheDie finstere Seite der Lichtgestalt

Lesezeit: 3 Min.

Franz Hengsbach legte eine beispiellose Karriere hin, 1988 ernannte Papst Johannes Paul II. den Essener Bischof zum Kardinal.
Franz Hengsbach legte eine beispiellose Karriere hin, 1988 ernannte Papst Johannes Paul II. den Essener Bischof zum Kardinal. Fritz Fischer/picture alliance/dpa

Kardinal Hengsbach war einer der beliebtesten Bischöfe der Nachkriegszeit. Und ein mutmaßlicher Missbrauchstäter. Eine Studie kritisiert auch den amtierenden Bischof Overbeck.

Von Annette Zoch

SZ bei Google bevorzugen

Er war zu seiner Zeit eine Art katholischer Superstar: Kardinal Franz Hengsbach gründete nicht nur 1958 das Ruhrbistum Essen. Er war wegen seiner volksnahen Art auch allseits beliebt. Hengsbach besuchte Zechen und Betriebe im Pott, die Bergleute nannten ihn liebevoll „unser Kumpel Franz“, er trug ein Stück Ruhrkohle im Bischofsring. Hengsbach setzte sich auch ein für die deutsch-polnische Aussöhnung und legte eine der bemerkenswertesten Bischofskarrieren in der deutschen katholischen Kirche der Nachkriegszeit hin: Er nahm am Zweiten Vatikanischen Konzil teil, wurde Militärbischof, Chef des Hilfswerks Adveniat, später wurde er in den Kardinalsstand erhoben. Kurzum: Hengsbach galt als Lichtgestalt.

Zur SZ-Startseite

Missbrauch in der katholischen Kirche
:Schweigen hinter Klostermauern

Viele katholische Bistümer lassen inzwischen die Taten ihrer Priester aufarbeiten. Anders sieht das bei den Orden aus: Bis heute unternehmen die meisten Gemeinschaften wenig bis nichts. Zwei Frauen erzählen.

SZ PlusVon Rainer Stadler und Annette Zoch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite