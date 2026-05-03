Der katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck hat sich für eine rasche Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen und plädiert für eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. Die Sicherheitslage in Europa und der Welt lasse keine Zeit für langes Zögern, sagte der Bischof von Essen, der zugleich seit fast 16 Jahren das Amt des Militärbischofs bekleidet. In der Straße von Hormus sieht Overbeck nicht nur ein militärisches, sondern vor allem ein wirtschaftliches Bedrohungsszenario mit direkten Folgen für Deutschland. „Da wird wieder ein Krieg geführt mit den Mitteln der Wirtschaft – das ist die Waffe, und die ist wirksam“, sagte er. Eine Beteiligung der Bundeswehr – konkret der Marine – sei daher geboten. Allerdings nur im Verbund mit Partnern: „In der hochkomplexen Weltlage, in der wir befindlich sind, können wir uns einfach nicht mehr raushalten.“ Parallel dazu plädiert Overbeck für die rasche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Der Aufwuchs der Bundeswehr von derzeit gut 186 000 auf angestrebte 260 000 Soldatinnen und Soldaten bis Mitte der 2030er-Jahre sei mit einem freiwilligen Dienst allein nicht zu erreichen. „Ich halte die Situation für zu gefährlich, als dass man da ewig warten kann“, betonte Overbeck. Die Wehrpflicht müsse dabei für Männer und Frauen gelten. Im Jahr 2026 sei die Gleichstellung von Mann und Frau nicht mehr nur ein Versprechen, sondern gelebte Realität. Wer nicht zur Bundeswehr wolle, solle einen zivilen Ersatzdienst leisten – ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr.