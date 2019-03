11. März 2019, 18:49 Uhr Katholische Kirche "Macht Licht an!"

Nach dem Anti-Missbrauchs-Gipfel im Vatikan wächst der Aufklärungsdruck auf die Bischöfe. Kardinal Marx fordert bei der Frühjahrsversammlung einen Weg der Erneuerung.

Von Matthias Drobinski

Der vergangene Sonntag war der erste in der Fastenzeit vor Ostern, und viele katholische Bischöfe in Deutschland nutzten ihre traditionellen Hirtenbriefe zur Reuebekundung: Der Skandal um die sexuelle Gewalt von Priestern gegen Schutzbefohlene müsse zur Umkehr und zur Erneuerung der Kirche führen. Er könne verstehen, dass Menschen nun der Kirche den Rücken kehrten, schrieb Bischof Felix Genn aus Münster; sein Limburger Amtsbruder Georg Bätzing erklärte, es müsse "der Missbrauch geistlicher Macht als eigentliche Ursache" benannt werden. Münchens Kardinal Reinhard Marx, der Bischofskonferenzvorsitzende, fügte hinzu: "Es geht hier nicht einfach um einige kirchenpolitische Maßnahmen, sondern um einen Weg der Erneuerung."

Was das konkret bedeuten könnte, darüber beraten die deutschen Bischöfe seit dem Montagabend auf ihrer Frühjahrsversammlung in Lingen. Vor gut zwei Wochen erst endete der große Anti-Missbrauchsgipfel aller Bischofskonferenz-Vorsitzenden im Vatikan; Papst Franziskus bezeichnete dort mit starken Worten die sexuelle Gewalt als Werk des Teufels, die konkreten Ergebnisse des Treffens aber blieben hinter den Erwartungen vieler Katholiken zurück. Umso größer ist nun der Druck auf die deutschen Bischöfe. Am Montagabend wollte der Bundesvorstand der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) dem gastgebenden Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode 30 000 Unterschriften überreichen, mit der die Frauen fordern, die Missbrauchsfälle kirchenunabhängig aufzuklären, "verkrustete Machtstrukturen" abzuschaffen und die kirchliche Sexualmoral zu ändern; demonstrativ wollten die Frauen dann Taschenlampen auf eine Kirchentür richten: "Macht Licht an!"

Doch die in Lingen versammelten Bischöfe sind sich uneins, wie die katholische Kirche aus der Krise finden könnte. Im Januar hatten unter anderem die Bischöfe Peter Kohlgraf (Mainz), Stefan Oster (Passau), Franz-Josef Overbeck (Essen) und Karl-Heinz Wiesemann (Speyer) ein Strategiepapier erarbeitet, mit einer dramatischen Analyse: Die Kirche befinde sich "in einer existenziellen Krise", heißt es da, "mit einem Grundproblem: Leben und Reden fallen in der Kirche weit auseinander". Es brauche "einen echten kirchlichen Wandel, der mit einem Mentalitätswandel (Demut) der Verantwortlichen beginnen" müsse. Die Bischöfe forderten in ihrem Papier einen "synodalen Prozess", eine solche allgemeine Kirchenversammlung werde "der Dramatik der Situation gerecht". Gegen den Plan aber gab es heftigen Widerspruch, sodass das Vorhaben mehr oder weniger tot ist.

So wird es in Lingen bei den Beratungen weniger um die grundsätzlichen Fragen gehen, inwieweit die katholische Kirche eine tief greifende Reform braucht, sondern vor allem um Konkretes: Wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften aus? Manche Bistümer haben alle Akten mit Verdachtsmomenten den Ermittlern übergeben, andere aber nicht. Wie unabhängig sollen die Anlaufstellen für Betroffene sein? In einem Bistum nimmt sich eine unabhängige Anwaltskanzlei der Opfer an, in einem anderen treffen sie auf einen pensionierten Religionslehrer. Genügen die bisherigen Entschädigungsregelungen? Wie sollen die heutigen Bischöfe das Handeln ihrer Vorgänger bewerten? Papst Franziskus hat die Bischofskonferenzen aufgefordert, verbindliche und einheitliche Leitlinien im Umgang mit Missbrauchsfällen zu erarbeiten - im Zweifel aber entscheidet jeder Bischof in seinem Bistum als letzte Instanz, ob und wie umgesetzt wird, was beschlossen wurde.

Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Vertreter der Betroffenen sich am Donnerstag, wenn die Konferenz endet, so äußern wie vor zwei Wochen in Rom: enttäuscht.