Die bischöfliche Residenz am Dom in Limburg.

Von Annette Zoch, München

Der Leiter des Limburger Priesterseminars, Christof May, ist am Donnerstag tot aufgefunden worden. Das bestätigte das Bistum Limburg an diesem Freitag. May war der Mitteilung zufolge am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens angehört und von Bischof Bätzing von allen Ämtern freigestellt worden, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können. Bätzing handelte damit gemäß den Leitlinien der deutschen Bischofskonferenz.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll May sich das Leben genommen haben. Dem Bericht zufolge sollen den zuständigen "Ansprechpersonen für Hinweise auf tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs" Beschuldigungen gegen May bekannt geworden sein. Diese seien ebenfalls gemäß der Leitlinien nach einem Gespräch mit den mutmaßlich Betroffenen protokolliert, auf ihre Plausibilität geprüft und dem Bischof zugänglich gemacht worden.

May war Domkapitular im Limburger Domkapitel und Bischofsvikar für Kirchenentwicklung. Überregionale Aufmerksamkeit erzielte er durch eine Predigt am 4. Oktober 2020, die im Internet viral ging. Darin forderte er vehement eine Öffnung der katholischen Kirche, insbesondere mit Blick auf wiederverheiratete Geschiedene und homosexuelle Paare. May kritisierte in der Predigt auch, dass Frauen keinen Zugang zu Weiheämtern in der katholischen Kirche hätten. Der aus dem Westerwald stammende Priester studierte Philosophie und Theologie an der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt und an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Dort promovierte er 2004. Danach wurde er Kaplan in Königstein und Kronberg. 2008 trat er seine erste Pfarrstelle an. Bevor er 2018 Regens wurde, war May Bezirksdekan in Regionen Wetzlar und Lahn-Dill-Eder.

"Die Geschehnisse erschüttern uns im Bistum Limburg und weit darüber hinaus", teilte der Bistumssprecher am Freitag mit. "Der Tod trifft uns sehr, ruft Bestürzung und Fassungslosigkeit hervor." Der Tod des Priesters sei für alle im Bistum, besonders auch für den Bischof, die Personalverantwortlichen und die Bistumsleitung sehr bedrückend und hinterlasse offene Fragen. "Die aufrichtige Anteilnahme des Bistums gilt der Familie des Verstorbenen. Zugleich sind wir in Gedanken auch bei denen, die die Vorwürfe gemeldet haben", so der Bistumssprecher.