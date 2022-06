"Da ist was Kaputtes in unserer Kirche"

Interview von Annette Zoch, München

An diesem Montag veröffentlicht die katholische Kirche in Deutschland die Austrittszahlen für das Jahr 2021. Ansgar Wiedenhaus spricht häufig mit austrittswilligen Katholikinnen und Katholiken. Seit Ende Januar bietet der Jesuitenpater und Seelsorger der Offenen Citykirche St. Klara in Nürnberg sogar das Gesprächsformat "Exit?" an - eine Begleitung für Austrittswillige.