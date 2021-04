Von Annette Zoch

Am Freitag will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an Kardinal Reinhard Marx, den Erzbischof von München und Freising, verleihen. Doch diese Entscheidung weckt Kritik: Der Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln protestiert mit gleich zwei offenen Briefen gegen die Entscheidung: Aktuell bemühe sich die katholische Kirche, die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten und Täter und Vertuscher zu benennen und, soweit möglich, zur Rechenschaft zu ziehen, schreibt der Betroffenenbeirat. "Einige der heutigen Kirchenfürsten stehen aber nach wie vor in der Kritik, und der Vorwurf der Vertuschung ist noch längst nicht ausgeräumt." Das sei auch bei Marx der Fall.

Er stehe nach wie vor in der Kritik, "Fällen sexualisierter Gewalt in seinem früheren Bistum Trier nicht konsequent nachgegangen zu sein". Marx war von 2002 bis 2007 Bischof von Trier. Zudem wirft der Betroffenenbeirat Marx vor, ein Gutachten zu Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising seit 2010 unter Verschluss zu halten. Derzeit ist ein neues Gutachten in Arbeit, das von der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl erstellt wird und im Sommer veröffentlicht werden soll. Das erste Gutachten war im Gegensatz zum zweiten Gutachten nicht zur Veröffentlichung vorgesehen. Im zweiten Gutachten sollen Verantwortliche öffentlich benannt werden, hatte Marx im Dezember der Süddeutschen Zeitung gesagt.

Das Bundespräsidialamt hält an der Verleihung fest. Marx habe sich als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz von 2014 bis 2020 besonders für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft engagiert, sagte eine Sprecherin der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA): "Er hat sich für die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt, ist Populismus und Hetze entgegengetreten und hat zur Hilfe für Bedürftige in Deutschland und der Welt aufgerufen - unabhängig von Herkunft und Religion." Im vergangenen Jahr gründete Marx mit einem Großteil seines Privatvermögens die Stiftung "Spes et Salus" (Hoffnung und Heil), mit der Menschen unterstützt werden sollen, die von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche betroffen sind.

Ein Mitglied des Betroffenenrates will seinen Orden zurückgeben, wenn Marx ausgezeichnet wird

Anfang April hatte Bundespräsident Steinmeier bereits das Bundesverdienstkreuz an den Betroffenenvertreter Matthias Katsch und den Jesuitenpater Klaus Mertes verliehen, die 2010 die Vorfälle am Canisius-Kolleg in Berlin öffentlich gemacht und damit die Aufdeckung der zahlreichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche erst ermöglicht hatten. Damals hatte Steinmeier gesagt: "Solche Fälle dürfen nie wieder nur als innere Angelegenheiten der betroffenen Institutionen, auch nicht der Kirchen, behandelt werden." Gutes Zureden und Forderungen nach individueller Buße reichten nicht aus.

Zuletzt stand im Umgang mit der Missbrauchsaufarbeitung das Erzbistum Köln in der Kritik, weil Kardinal Rainer Maria Woelki ein Gutachten für das Erzbistum, das ebenfalls von der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl erstellt wurde, wegen methodischer Mängel und äußerungsrechtlicher Probleme unter Verschluss hielt und ein neues Gutachten beim Kölner Strafrechtler Björn Gercke beauftragte. Seine Entscheidung hatte sich Woelki vom Betroffenenbeirat absegnen lassen, der daraufhin im Streit zerbrochen war. Mehrere Mitglieder haben das einst neunköpfige Gremium zwischenzeitlich verlassen.

Als Konsequenz aus der Veröffentlichung des Gercke-Gutachtens am 18. März suspendierte Woelki die Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff sowie seinen Offizial Günter Assenmacher. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, einst Generalvikar im Erzbistum Köln, bat Papst Franziskus um seinen Rücktritt. Der Vatikan hat ihm vorerst eine "Auszeit" gewährt.

Den offenen Brief in Sachen Marx hat Peter Bringmann-Henselder vom Kölner Betroffenenbeirat unterzeichnet. Seinen Angaben zufolge werde das Schreiben von den übrigen drei Mitgliedern des Rates inhaltlich geteilt. Bringmann-Henselder trägt selbst das Bundesverdienstkreuz - und hat angekündigt, es im Falle einer Verleihung an Kardinal Marx zurückzugeben. Ein Sprecher des Erzbischofs wollte sich auf Anfrage der SZ nicht zu der Kritik an der Ordensverleihung äußern.