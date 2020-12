Von Annette Zoch, München

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki gerät immer stärker unter Druck. Nun wirft ein Missbrauchsopfer dem Kardinal vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Dabei geht es um einen Missbrauchsfall, in dem Woelki Vertuschung vorgeworfen wird. Der Erzbischof soll 2015 einen Verdachtsfall nicht wie vorgeschrieben an den Vatikan gemeldet haben. Des Missbrauchs beschuldigt wurde der inzwischen verstorbene Düsseldorfer Priester Johannes O., mit dem Woelki seit Jahrzehnten befreundet war. Woelki verwies damals auf die weit fortgeschrittene Demenz des Priesters. Zudem, so sagte der Kardinal, habe der Betroffene eine Mitwirkung an der Aufklärung verweigert.

Dieser widerspricht jetzt: Das könne er "so nicht bestätigen", sagte der Mann dem Kölner Express. "Ich habe detailliert über die Tat berichtet und habe gebeten, soweit wie möglich außen vor gelassen zu werden", heißt es. "Eine generelle Verweigerung der Mithilfe hat jedoch nicht stattgefunden." Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, der Betroffene soll sich auch bei Woelki gemeldet und mit ihm gesprochen haben. Zum Inhalt des Gesprächs wollte sich das Erzbistum nicht äußern.

Woelki sieht sich wegen des Falls inzwischen von verschiedenen Seiten mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Für die Überprüfung seines Verhaltens wäre der Bischof von Münster, Felix Genn, zuständig. Er müsste dann ein kirchenrechtliches Verfahren gegen seinen Mitbruder einleiten. Genn hat bereits angekündigt, dies zu prüfen. Woelki hat sich indes direkt an den Papst gewandt: Er bat Franziskus darum, sich seines Falles anzunehmen.

Unterdessen verliert Woelki auch seinen Kommunikationschef Markus Günther. Das Erzbistum teilte mit, Günther wolle sich wieder mehr dem Schreiben widmen. Kirchenkreisen zufolge gab es zwischen Günther und Woelki Unstimmigkeiten. Der Medienexperte soll dem Kardinal geraten haben, das Gutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl zum Umgang mit Missbrauchsfällen zu veröffentlichen. Woelki will es aber wegen "methodischer Mängel" vorerst nicht publizieren lassen.