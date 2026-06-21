Mit Übergabe der päpstlichen Ernennungsurkunde ist der neue Bischof von Münster in sein Amt eingeführt worden. Es ist der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und bisherige Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer. Bei einem Festgottesdienst im St.-Paulus-Dom in der nordrhein-westfälischen Stadt las Dompropst Hans-Bernd Köppen die Urkunde vor. Papst Leo XIV. hatte Wilmer am 26. März 2026 zum Nachfolger von Felix Genn ernannt, der 2025 aus Altersgründen ausgeschieden war.