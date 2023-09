Der Fuldaer Bischof Michael Gerber wird neuer stellvertretender Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz wählte den 53-Jährigen auf ihrer Herbst-Vollversammlung am Dienstag in Wiesbaden zum Nachfolger des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode. Bode war im März zurückgetreten und hatte damit die Konsequenzen aus Vorwürfen gegen ihn im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche gezogen. Gerber sagte, er wolle in seiner neuen Aufgabe vermitteln und die Anliegen des Reformprozesses Synodaler Weg weiter vertreten. Gerber ist der jüngste Diözesan-Bischof in Deutschland. Er wurde 2013 zunächst Weihbischof im Erzbistum Freiburg, seit 2019 ist er Bischof von Fulda.