Der frühere Limburger katholische Bischof Franz Kamphaus ist tot. Er starb am Montag im Alter von 92 Jahren in Rüdesheim, wie das Bistum Limburg mitteilte. Kamphaus stand 25 Jahre - von 1982 bis 2007 - an der Spitze des Bistums Limburg. „Seine charismatische Persönlichkeit wird fehlen“, betonte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, in einem Nachruf.

Für großes Aufsehen sorgte Kamphaus’ Widerstand gegen Rom Ende der 1990er Jahre. Als einziger deutscher Bischof hielt er an der Schwangerenkonfliktberatung im geltenden gesetzlichen Rahmen fest, obwohl Papst Johannes Paul II. den Ausstieg angeordnet hatte. Im März 2002 beendete Johannes Paul II. den Alleingang des Limburger Bischofs, beließ ihn aber im Amt.

Als Altbischof wurde Kamphaus auch mit Nachfragen zum Thema sexueller Missbrauch konfrontiert. Er bekannte in einer im November 2019 veröffentlichten Erklärung, dass er im Missbrauchsfall um den ehemaligen Priester Wolfdieter W. entschiedener hätte durchgreifen müssen und „schwere Schuld“ auf sich geladen habe.