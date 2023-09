Von Annette Zoch, München

Das Tagungshaus, in dem am Donnerstag die Herbstvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe zu Ende gegangen ist, trägt den Namen von Wilhelm Kempf - jenem Limburger Bischof, der sich Anfang der 1970er Jahre heftigen Ärger mit dem Vatikan eingehandelt hatte, weil er demokratisch gewählten Gremien in seinem Bistum mehr Mitbestimmungsrechte einräumen wollte.