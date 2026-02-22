Die katholischen Bischöfe Deutschlands kommen ab Montag in Würzburg zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens steht die Wahl eines neuen Vorsitzenden am Dienstag. Der Limburger Bischof Georg Bätzing (64) hatte erklärt, nach seiner sechsjährigen Amtszeit nicht erneut zur Verfügung zu stehen. Mehrere Bischöfe gelten als aussichtsreiche Kandidaten für seine Nachfolge. Zu ihnen gehören etwa der Paderborner Erzbischof Udo Bentz (58) sowie die Bischöfe Heiner Wilmer (64, Hildesheim), Peter Kohlgraf (58, Mainz), Stephan Ackermann (62, Trier) und Franz Jung (59, Würzburg). Abstimmen dürfen auch die Weihbischöfe, die mehr als die Hälfte der knapp 60 Wahlberechtigten stellen und nicht selbst gewählt werden können.