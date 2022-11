Homosexualität, Scheidung, Wiederheirat - solche privaten Aspekte gehen die Arbeitgeber bei Kirche und Caritas nichts mehr an. Künftig müssen sie ihre 800 000 Mitarbeitenden in aller Vielfalt akzeptieren.

Von Annette Zoch

Die deutschen katholischen Bischöfe haben sich auf ein neues kirchliches Arbeitsrecht verständigt. Künftig soll die private Lebensgestaltung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der katholischen Kirche und von katholischen Wohlfahrtsverbänden keine Rolle mehr spielen. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag mit, die Entscheidung fiel bei der Vollversammlung des Verbands der Diözesen Deutschlands (VDD).

"Der Kernbereich privater Lebensgestaltung unterliegt keinen rechtlichen Bewertungen und entzieht sich dem Zugriff des Dienstgebers", steht nun in der Grundordnung. Dadurch werden das Beziehungsleben und die Intimsphäre des einzelnen Arbeitnehmers zur "rechtlich unantastbaren Zone". Ob Pastoralreferenten oder Erzieherinnen offen in einer schwulen oder lesbischen Partnerschaft leben, ob Ärzte kirchlicher Krankenhäuser nach ihrer Scheidung wieder heiraten - all das hat den Arbeitgeber Kirche künftig nicht mehr zu interessieren. Die neue Grundordnung ist die Rechtsgrundlage für die Beschäftigungsverhältnisse von rund 800 000 Menschen, so viele arbeiten in Deutschland bei der katholischen Kirche oder der Caritas.

Statt des "personenbezogenen" gelte nun der "institutionenorientierte Ansatz": Der einzelne Mitarbeitende und seine persönliche Lebensführung stehen nicht mehr im Fokus. Es liege nun am Dienstgeber und dessen Führungskräften, den kirchlichen Charakter einer Einrichtung zu schützen und zu stärken. "Die katholische Identität einer Einrichtung soll durch Leitbilder, eine christliche Organisations- und Führungskultur und durch Vermittlung christlicher Werte und Haltungen gestaltet werden", erklärte die Bischofskonferenz.

Aktivisten hatten mit 117 000 Unterschriften Druck gemacht

Ausdrücklich wird Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen als Bereicherung anerkannt. "Alle Mitarbeitenden können unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität und ihrer Lebensform Repräsentantinnen und Repräsentanten der unbedingten Liebe Gottes und damit einer den Menschen dienenden Kirche sein", heißt es. Sie müssen allerdings eine positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums mitbringen, den christlichen Charakter der Einrichtung achten und dazu beitragen, ihn auch im eigenen Aufgabenfeld zur Geltung zu bringen.

Die Religionszugehörigkeit soll nur dann ein Einstellungskriterium sein, wenn sie für die Position erforderlich ist, also in Seelsorgeberufen oder bei Aufgaben, die das katholische Profil einer Einrichtung inhaltlich prägen und nach außen repräsentieren. Beispielsweise kann eine konfessionslose Frau keinen kirchlichen Wohlfahrtsverband führen, wohl aber ein ausgetretener Krankenpfleger in einem Caritas-Krankenhaus arbeiten.

Damit ist die seit Anfang des Jahres diskutierte Arbeitsrechtsänderung weitgehend ohne Entschärfungen verabschiedet worden. Der Beschluss hat im Moment noch empfehlenden Charakter, sobald er aber in den Bistümern und Erzbistümern in diözesanes Recht umgesetzt ist, gilt er dort für alle Angestellten. Im Januar hatte die Initiative #Outinchurch auf die Situation homosexueller und queerer Beschäftigter in der Kirche aufmerksam gemacht. Sie wären viel zu oft aus Angst vor Kündigung gezwungen, ihr Privatleben zu verheimlichen. Bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe im oberfränkischen Vierzehnheiligen im März dieses Jahres hatten die Aktivisten dann 117 000 Unterschriften übergeben. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hatte daraufhin eine Änderung des Arbeitsrechts angekündigt.

Die Caritas will den neuen Rechtsrahmen "mit Leben füllen"

Die seit 1994 geltende Grundordnung war im Jahr 2015 schon einmal reformiert worden, auch unter dem Druck weltlicher Rechtsprechung vor Arbeitsgerichten. Scheidung und Wiederheirat etwa führten von da an nicht mehr unbedingt zu beruflichen Nachteilen. Allerdings bestand keine Rechtssicherheit, denn es oblag Bischöfen und ihren Verwaltungschefs, innerhalb des gesetzlichen Rahmens über die Einhaltung sogenannter Loyalitätspflichten zu entscheiden. Was in dem einem Bistum niemanden störte, konnte in einem anderen Bistum zur Kündigung führen. Kritiker sprachen von einem Zustand der Willkür.

Doch die katholische Kirche steht, ausgelöst durch den Missbrauchsskandal, in der öffentlichen Wahrnehmung unter wachsendem Druck. Auch bei der Reformdebatte "Synodaler Weg" wird über Gleichberechtigung für Homosexuelle und eine Änderung der Sexuallehre diskutiert. Kirchliche Einrichtungen suchen zudem genauso wie weltliche dringend nach Personal, müssen also attraktive Arbeitgeber sein.

Von einem "Paradigmenwechsel" spricht die Vorsitzende des Caritasverbands, Eva Welskop-Deffaa. Die Caritas hatte sich an der Reformdiskussion intensiv beteiligt, man verabschiede sich nun von einem Arbeitsrecht der Gebote und Verbote. "Wir sind froh, dass an seine Stelle ein Geist des Miteinanders treten soll, der auch die Dienstgeber in besonderer Weise in die Pflicht nimmt", sagte Welskop-Deffaa. "Als Caritas sind wir dazu bereit, den neuen Rahmen mit Leben zu füllen."