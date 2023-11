Gebhard Fürst, der am längsten amtierende deutsche Ortsbischof, tritt am 2. Dezember zurück. Am Samstagabend gab der Bischof von Rottenburg-Stuttgart bekannt, dass Papst Franziskus seinen angebotenen Amtsverzicht aus Altersgründen angenommen habe. Entsprechend dem Kirchenrecht ist das Rücktrittsangebot zum 75. Geburtstag verpflichtend. Für den 2. Dezember ist bereits sein Abschied mit einem Festakt geplant. Fast ein Vierteljahrhundert lang wird Fürst dann die katholische Kirche in Württemberg geleitet haben. Der damalige Papst Johannes Paul II. hatte ihn im Jahr 2000 zum Bischof des drittgrößten deutschen Bistums ernannt.