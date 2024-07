Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Kirchensteuern eingenommen als in den beiden Vorjahren. 2023 beliefen sich die Einnahmen der 27 Bistümer auf 6,51 Milliarden Euro, wie aus einer aktuellen Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervorgeht. Das waren gut 330 Millionen Euro und damit etwa fünf Prozent weniger als 2022. Im Vorjahr gab es noch einen Rekordwert von mehr als 6,84 Milliarden Euro, 2021 waren es 6,73 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen der katholischen Kirche liegen damit weiterhin höher als die der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die 20 evangelischen Landeskirchen mussten 2023 ebenfalls Einbußen hinnehmen: Ihr Gesamtaufkommen belief sich im vergangenen Jahr auf etwa 5,9 Milliarden Euro, etwa 5,3 Prozent weniger als im Jahr davor.