Die katholische Kirche in Deutschland hat eine Handreichung für Segensfeiern für homosexuelle Paare veröffentlicht. „Die Kirche bringt Paaren, die in Liebe verbunden sind, Anerkennung entgegen und bietet ihnen Begleitung an“, heißt es darin. Deshalb solle die bereits vielerorts geübte Praxis bestärkt werden, Paare aller geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen, aber auch Geschiedene und Wiederverheiratete, mit einem Segen in ihre Partnerschaft zu begleiten. Ein solches Papier zu erarbeiten, hatte eine der Synodalversammlungen zur Reform der Kirche vor zwei Jahren beschlossen. Das letzte Wort bei der Umsetzung hat der Diözesanbischof. Das Papier legt keinen Ablaufplan für die Feiern fest. Diese sollten aber nicht mit einer regulären Trauung verwechselt werden können.