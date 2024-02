Die katholischen deutschen Bischöfe warnen vor einem neuen Wettrüsten. Der Einsatz von Militär sei zur Selbstverteidigung als letztes Mittel möglich und unter Umständen auch geboten, habe aber Grenzen, heißt es in einem neuen Friedenswort der Bischöfe. Es wurde am Mittwoch bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg vorgestellt. Am Vortag hatten die Bischöfe den Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, empfangen. In dem Text räumen die Bischöfe ein, dass angesichts neuer Bedrohungen auch deutsche Soldaten für die Landesverteidigung angemessen ausgestattet werden müssten. Zugleich fordern sie die Bundesregierung auf, "Lösungen zu finden, wie die vermutlich auf absehbare Zeit erforderliche Abschreckung ohne Nuklearwaffen gewährleistet werden kann".