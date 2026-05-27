Deutschlands Wirtschaftsministerin hat sich nach China aufgemacht und staunt über den Fortschritt dort. Dabei ist genau dieser Fortschritt ein Teil ihres größten Problems.

Katherina Reiche ist oben angekommen, ganz weit oben. Zügig tritt die Wirtschaftsministerin von der CDU in eine Luxusbar, die eigens für sie geräumt worden ist. Reiche steht im 80. Stock eines Wolkenkratzers im Pekinger Finanzzentrum Guomao, mit Blick über die Stadt. Gegenüber ragt der 528 Meter hohe CITIC Tower in die Höhe. Daneben das ikonische Hauptquartier von Chinas Staatsfernsehen mit seinen zwei zueinander geneigten Türmen.