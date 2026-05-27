Zum Hauptinhalt springen

WirtschaftspolitikKatherina Reiche bewundert Chinas Tempo

Lesezeit: 4 Min.

Ernsthafte Konkurrenz: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit Wang Wentao, Chinas Handelsminister, in Peking.
Ernsthafte Konkurrenz: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit Wang Wentao, Chinas Handelsminister, in Peking. Johannes Neudecker/dpa

Deutschlands Wirtschaftsministerin hat sich nach China aufgemacht und staunt über den Fortschritt dort. Dabei ist genau dieser Fortschritt ein Teil ihres größten Problems.

Von Michael Bauchmüller und Lea Sahay, Berlin/Peking

Katherina Reiche ist oben angekommen, ganz weit oben. Zügig tritt die Wirtschaftsministerin von der CDU in eine Luxusbar, die eigens für sie geräumt worden ist. Reiche steht im 80. Stock eines Wolkenkratzers im Pekinger Finanzzentrum Guomao, mit Blick über die Stadt. Gegenüber ragt der 528 Meter hohe CITIC Tower in die Höhe. Daneben das ikonische Hauptquartier von Chinas Staatsfernsehen mit seinen zwei zueinander geneigten Türmen.

Zur SZ-Startseite

Geldmarkt
:Was an der Kritik am digitalen Euro stimmt – und was nicht

Bald entscheidet das Europäische Parlament über den digitalen Euro. Gegner befürchten Überwachung, Konsumsteuerung und Geldentwertung. Wie berechtigt ist diese Angst, und was spricht für das neue Zahlungsmittel?

SZ PlusVon Meike Schreiber und Markus Zydra

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite