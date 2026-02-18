Die deutsche Sprache ist bekanntlich eine schwere, denn ob Satzbau, Orthografie oder Grammatik: Es wimmelt nur so vor Regeln, Ausnahmen und Fallen, in die man tappen kann. Ein Komma etwa kann manchmal sogar Leben retten, schließlich macht es einen Unterschied, ob man „Wir essen, Opa“ oder „Wir essen Opa“ schreibt.