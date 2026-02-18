Zum Hauptinhalt springen

Politische BeziehungenReist Karl-Theodor zu Guttenberg dienstlich mit Ministerin Reiche – oder privat?

Lesezeit: 2 Min.

Experten im Reisekader? Und/oder Angehörige? Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU),  hier zu Besuch in Riad.
Experten im Reisekader? Und/oder Angehörige? Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU),  hier zu Besuch in Riad. (Foto: Elisa Schu/dpa)

Die Grünen wollen wissen, ob Wirtschaftsministerin Katherina Reiche auf Dienstreisen von ihrem Partner begleitet wurde. Was die Bundesregierung dazu mitteilt, erklärt das nicht wirklich.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die deutsche Sprache ist bekanntlich eine schwere, denn ob Satzbau, Orthografie oder Grammatik: Es wimmelt nur so vor Regeln, Ausnahmen und Fallen, in die man tappen kann. Ein Komma etwa kann manchmal sogar Leben retten, schließlich macht es einen Unterschied, ob man „Wir essen, Opa“ oder „Wir essen Opa“ schreibt.

Start-up Govradar
:Reiche, Guttenberg und das Fördergeld

Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg sind das Glamour-Paar der deutschen Politik. Verquicken die Ministerin und ihr Lebensgefährte dienstliche und private Interessen miteinander?

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt

