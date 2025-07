Bundesregierung Katherina Reiche hat einen Plan. Aber welchen? 4. Juli 2025, 15:38 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Ja, sie wirke vielleicht fordernd, sagt Katherina Reiche: „Aber zuallererst fordere ich mich selbst.“ (Foto: Friedrich Bungert)

Die Wirtschaftsministerin ist seit zwei Monaten im Amt und gibt Rätsel auf. Sie trifft sich mit Atomfreunden, zweifelt an Klimazielen und scheint zu wissen, was sie tut. Eine Annäherung an eine energische Politikerin.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

