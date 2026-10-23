Am 9. Oktober versuchte der AfD -Politiker Hans-Thomas Tillschneider, die Synagoge in Halle/Saale zu betreten. Eben jene Synagoge, die vor sieben Jahren das Anschlagsziel eines Rechtsextremisten wurde – eines Mannes, den Tillschneider bald darauf als „verwirrten Einzeltäter“ zu verharmlosen versuchte. Der AfD-Politiker hatte damals rasch behauptet, die Tat sei mit dem Wort Antisemitismus „schlecht erfasst“.

Jüdische Studenten verweigerten Tillschneider nun den Zugang zur Gedenkveranstaltung am 9. Oktober, indem sie eine Menschenkette bildeten. Er dürfe ihr Gedenken nicht kapern, sagte Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierenden-Union in Deutschland.

Den Versuch Tillschneiders, die Synagoge zu betreten, sieht Podcast-Host Ronen Steinke als eine politische Schlüsselszene, die für den Versuch der AfD stehe, salonfähig zu werden – indem sie sich symbolträchtig als vermeintliche Beschützerin von jüdischen Menschen inszeniere.

Eine Inszenierung, die an Verlogenheit aber kaum zu überbieten sei. Die von der AfD verbreiteten Narrative und Verschwörungserzählungen seien im Gegenteil für jüdische Menschen brandgefährlich – und die Synagoge in Halle ein guter Ort, um daran zu erinnern.

Dann sieht man die Welt durch die Brille dieses Narrativs, dass alles durch eine Verschwörung kontrolliert wird. Katharina Nocun

Im Podcast diskutiert Steinke darüber mit Katharina Nocun, Expertin für Verschwörungserzählungen. Sie hat zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben, zuletzt das Werk „Gefährlicher Glaube. Die radikale Gedankenwelt der Esoterik“ gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberty. Für ihre Recherchen zur AfD wurde Nocun 2017 mit dem Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte ausgezeichnet.

Sie können das Interview auch als Videopodcast auf Youtube anschauen.

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Nächste Woche Freitag erscheint eine Sonderfolge des Podcasts von Ronen Steinke. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt, Pauline Claßen

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

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