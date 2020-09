Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster wird als neuer Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gehandelt. Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten berichteten am Samstag, Schuster werde Nachfolger von Christoph Unger. Auch die Bild am Sonntag berichtete dies unter Berufung auf eigene Informationen. Nach Pannen im Zusammenhang mit dem bundesweiten Warntag war am Mittwoch bekanntgeworden, dass Unger abgelöst werden soll. An diesem 10. September war einiges schief gelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen. Das Bundesinnenministerium hatte den Probealarm deshalb als "fehlgeschlagen" bezeichnet. Schuster ist Vorsitzender des für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums, er vertritt im Bundestag den baden-württembergischen Wahlkreis Lörrach-Müllheim.