Menschen wollten nicht in einem Umfeld des Hasses leben, Betroffene verließen Orte, an denen sie sich nicht sicher fühlten. "Menschen, die bereit sind, ihre Zukunft in Deutschland als Fachkraft zu verbringen, schauen genau hin, was in Deutschland passiert. Entscheiden sie sich gegen Deutschland als neue Heimat, verschreckt das Investoren. Für Investoren stellt menschenfeindliche Politik ein Standortrisiko dar." Die AfD schade somit Deutschlands Ruf in Europa und der Welt, so die Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl im Juni.