Von Josef Kelnberger, Brüssel

Der Ermittlungsrichter Michel Claise galt bislang als Lichtgestalt der belgischen Justiz, mehr noch: als moralische Instanz für ganz Belgien. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, machte er Karriere als Aufklärer in großen Korruptionsfällen. Er verarbeitete seine Erfahrungen in Romanen und analysierte die Lage des Landes in langen Interviews. Wegen der grassierenden Korruption sei die Demokratie "am Arsch", sagte er einmal der Brüsseler Zeitung Le Soir.