Katar hat seine Kontakte zur islamistischen Hamas verteidigt. „Diese Kommunikation hat zu Waffenruhen geführt, zur Freilassung von Geiseln, zu einer Linderung des Leids für die Menschen“ im Gazastreifen, sagte Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha. Die Beziehungen Katars zur Hamas hätten 2012 begonnen auf Gesuch der USA. Katar beheimatet seit 2012 das politische Auslandsbüro der Hamas. Die USA sollen seinerzeit auf diese Vereinbarung gedrängt haben – unter Duldung Israels. Die Darstellung, dass Katar die Hamas finanziert habe, wies der Regierungschef zurück. Die New York Times hatte nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 berichtet, dass Zahlungen aus Katar faktisch auch dabei halfen, die Macht der Hamas zu festigen.