Von Dunja Ramadan, Doha

Einige deutsche Fans haben ihre Antwort, wie viele Gastarbeiter beim Bau der Stadien in Katar gestorben sind, offenbar schon gefunden: "15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball! Schämt euch", stand in den vergangenen Wochen auf großen Bannern in deutschen Stadien. Doch woher kommt die Zahl? Waren es nicht 6500, wie die britische Zeitung The Guardian 2021 schrieb? Oder doch viel weniger, wie Offizielle in Doha sagen? Fest steht: Zu Spitzenzeiten waren etwas mehr als 30 000 WM-Arbeiter in Katar tätig, das sind zwei Prozent der ausländischen Arbeitskräfte im Land.

Die Zahl der 15 000 Verstorbenen hat Amnesty International 2021 in einem Bericht erwähnt, die Menschenrechtsorganisation bezieht sich dabei auf offizielle Statistiken aus Katar. Was auf den deutschen Bannern zu kurz kommt, bei Amnesty aber erwähnt wird, ist eine Einordnung der Zahl: So sind mehr als 15 799 Menschen nicht-katarischer Staatsangehörigkeit seit der WM-Vergabe 2010 bis zum Jahr 2020 in dem kleinen Wüstenemirat gestorben. Darunter sind nicht nur Arbeiter aus dem Niedriglohnsektor und nicht nur Menschen aus Südostasien, sondern auch aus Industrieländern.

Marco Minocri ist Pressesprecher der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), er sitzt in einem großen gekühlten Besprechungsraum im ILO-Büro in Doha im 6. Stock eines Hochhauses. Seit 2018 arbeitet die Organisation der Vereinten Nationen, die sich weltweit für Arbeitsstandards und die Rechte von Arbeitern einsetzt, eng mit der katarischen Regierung zusammen und wird von dieser mitfinanziert. Minocri kennt die Zahlen, die im Umlauf sind, sie halten sich hartnäckig. So seien bei den 15 000 eben auch Menschen mitgezählt, die an Krebs oder bei einem Autounfall gestorben sind. "Es fehlt fast immer am Kontext", sagt Minocri.

In die Todesstatistik sind auch Menschen eingegangen, die gar nicht arbeiteten

So auch bei den 6500 Toten, von denen der Guardian" berichtete. Als die Zahl 2021 veröffentlichte wurde, löste sie Aufruhr aus. Das Problem ist auch hier die Einordnung: Denn die Zahl schließt nur Arbeitsmigranten aus fünf südostasiatischen Ländern ein: Menschen aus Bangladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka, die zwischen 2010 und 2020 in Katar gestorben sind - und ist gleichzeitig irreführend, weil der Guardian nicht schreibt, dass diese Menschen während ihrer Arbeit gestorben sind. "In dieser Zahl finden sich auch Kinder oder nicht erwerbstätige Menschen aus Südasien, die in Katar gestorben sind, einschließlich Besuchern aus diesen Ländern, die zufällig in Katar gestorben sind", sagt Minocri.

Detailansicht öffnen Baustellen für die Fußball-WM überall: Konstruktionen für die Fan-Zone in der Hauptstadt Doha. (Foto: imago stock/IMAGO/ANP)

Das katarische Informationsministerium reagierte mit einem offiziellen Statement darauf. Jedes verlorene Leben sei eine Tragödie, heißt es darin, es verweist aber auch darauf, dass die "in einer erwartbaren Größenordnung bei einer Bevölkerung dieser Größe und Demografie" steht. Was dabei nicht zur Sprache kam: Die meisten Arbeitsmigranten im Bausektor sind eher jung, und eine Häufung bestimmter Krankheiten oder Todesursachen kann durchaus Hinweise auf gefährliche Arbeitsbedingungen geben. Die ILO sagt, dass Ersthelfer wie Sanitäter und Polizeibeamte besser geschult werden sollten, um mögliche arbeitsbedingte Unfälle zu erkennen und sie für weitere Untersuchungen an die zuständigen Behörden zu verweisen.

Wenn man nun den Offiziellen Glauben schenken will, dann geht es um ganz andere Zahlen: Die Fifa und das katarische WM-Organisationskomitee sprechen von lediglich drei Menschen, die in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit auf Stadionbaustellen ums Leben gekommen seien: 2017 stürzte ein Gastarbeiter im Khalifa International Stadion aus großer Höhe in den Tod - hier findet das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft statt. 2016 wurde ein Arbeiter am Al Wakrah Stadion von einem Fahrzeug überrollt, im gleichen Stadion stürzte 2018 ein Gerüstbauer in die Tiefe.

Zudem seien laut dem Komitee 37 weitere WM-Arbeiter gestorben, allerdings ohne direkten Zusammenhang mit ihrer Arbeit. Ihr Tod wird nicht als Arbeitsunfall gewertet. Die ILO stimmt darin überein. "Ein Herzinfarkt am Arbeitsplatz kann arbeitsbedingt sein oder auch nicht - je nach Arbeitnehmer und Art der Arbeit", sagt Minocri. Wenn Arbeitnehmer nach Katar migrieren, sei ihre vollständige Krankengeschichte nicht immer bekannt oder umfassend genug. "Das obligatorische Gesundheitsscreening vor der Abreise beschränkt sich auf übertragbare Krankheiten wie HIV oder Tuberkulose", so Minocri. Es werde daran gearbeitet, das Screening vor der Abreise auf andere Vorerkrankungen auszudehnen.

Dennoch bleibt ein Streitpunkt, der in der Diskussion immer wieder aufkommt: Wann wird ein Todesfall als arbeitsbedingt eingestuft und wann als nicht?

In der Zeit größten Hitze ist von 10 Uhr bis 15.30 Uhr arbeiten im Freien nicht erlaubt

Das katarische Arbeitsrecht definiert Arbeitsunfälle ähnlich wie die ILO: So sei ein Arbeitsunfall ein "unvorhergesehenes und ungeplantes Vorkommnis, einschließlich einer Gewalttat, die aus und im Zusammenhang mit der Arbeit resultiert und dazu führt, dass ein oder mehrere Arbeitnehmer einen Personenschaden, eine Krankheit oder den Tod erleiden". Das katarische Arbeitsgesetz erwähnt auch noch das "Pendeln zu und von einem Arbeitsplatz".

Doch die Frage ist auch: Wie viele Arbeiter sterben in Folge schlechter Arbeitsbedingungen?

Seit Juni 2021 sind neue Gesetze in Kraft: So dürfen Arbeiter in der Sommerhitze zwischen 1. Juni und 15. September im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr nicht unter freiem Himmel arbeiten - mit diesen 588 Stunden pro Arbeiter nimmt Katar eine Spitzenrolle auf der Arabischen Halbinsel ein. Auch hier gibt es verantwortungslose Arbeitgeber - darunter multinationale Unternehmen - die ihre Leute bei 50 Grad zur Arbeit im Freien schicken. Doch deren Verfolgung nehme zu, berichtet Minocri. Im Sommer 2022 wurden deshalb laut katarischem Arbeitsministerium 463 Baustellen für mehrere Tage geschlossen, im Sommer 2021 waren es noch 338 Baustellen. Mittlerweile sind jährliche Gesundheitschecks für Arbeiter, die im Freien arbeiten müssen, verpflichtend - um so langfristige Schäden zu vermeiden.

2021 hat die ILO zum ersten Mal den Bericht "Einer ist zu viel" veröffentlicht, in dem die Arbeitsunfälle in Katar erfasst wurden. Laut dem Report wurden durch Arbeitsunfälle 50 Menschen getötet und 506 verletzt. Nun versuche man davon ausgehend, Präventionsstrategien zu entwickeln, einschließlich der Schulung von Arbeitsaufsichtsbeamten. "Arbeitsschutz ist eine gemeinsame Priorität - zwischen Regierungen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern", sagt Minocri und verweist auf erste Erfolge: Durch Inspektionen reduzierten sich laut ILO die Zahl der hitzebedingten Einweisungen in Krankenhäuser innerhalb von zwei Jahren um 77 Prozent.