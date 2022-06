Der wegen seiner schlechten Arbeitsbedingungen für Migranten häufig kritisierte Fußball-WM-Gastgeber Katar hat auch für diesen Sommer wieder ein Arbeitsverbot im Freien erlassen. Um sie vor starker Hitze zu schützen, dürfen Menschen tagsüber nicht draußen tätig sein, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Sperrzeiten gelten demnach zwischen dem 1. Juni und 15. September, jeweils zwischen 10 und 15.30 Uhr. Das Emirat steht international wegen der Ausbeutung von Arbeitern in der Kritik. In Katar leben laut Amnesty International rund zwei Millionen Arbeitsmigranten. Sie kommen vor allem aus armen Ländern wie Bangladesch, Nepal oder Indien. Viele von ihnen arbeiten auf WM-Baustellen.