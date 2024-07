Die Führungen der linken katalanischen Separatistenpartei ERC und der Sozialisten von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez haben eine Grundsatzeinigung erzielt, um eine neue Regionalregierung zu bilden. Das teilte die ERC-Sprecherin Raquel Sans am Montagabend mit. Damit könnte Salvador Illa, dessen Sozialisten bei der vorgezogenen Regionalwahl am 12. Mai mit 42 Sitzen im Regionalparlament stärkste Kraft geworden waren, neuer Regionalregierungschef Kataloniens werden. Illa wäre damit seit Langem der erste Politiker in diesem Amt, der gegen eine Abspaltung der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens ist. Die Übereinkunft muss aber noch von der Basis der ERC gebilligt werden. Die Befragung soll am Freitag stattfinden. Sollte die Einigung abgelehnt werden, müsste erneut gewählt werden.