Wahlen in Katalonien:Brenzliges Patt

Von Patrick Illinger, Girona

Wie heißt denn nun dieser Platz? Auf die Frage hin verzieht der Kellner der Bar an der Ecke den Mund und blickt skeptisch auf die menschenleere Betonfläche. "Ich glaube, das ist der Platz des 1. Oktober", sagt er. Tatsächlich steht diese Bezeichnung auch auf einer Metallplakette. Doch gibt es für diese Freifläche im Zentrum der katalanischen Stadt Girona auch einen anderen Namen: "Plaça de la Constitució", der "Platz der Verfassung", so heißt der Ort in Google Maps. Und so nennt sich auch das darunter gelegene Parkhaus.