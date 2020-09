Von Karin Janker, Madrid

Bis zuletzt hat Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra so getan, als gäbe es tatsächlich Hoffnung, dass er im Amt bleibt. Er hat Einladungen für den Oktober angenommen, Pressefotos von sich bei der Arbeit verschickt, vor allem aber hat er sich geweigert, den Weg für einen Nachfolger zu bereiten. Dabei hatten auch seine Anwälte kommen sehen, was nun passiert ist: Der Oberste Gerichtshof in Madrid hat an diesem Montag Torras Amtsenthebung bestätigt. Torra, der 2018 von Carles Puigdemont als Nachfolger eingesetzt worden war, wird nicht länger Regierungschef in Barcelona bleiben. Damit steht Katalonien vor einer Neuwahl und womöglich vor einer erneuten Zuspitzung des Konflikts mit Madrid.

In einer historisch einmaligen Entscheidung hat Spaniens höchstes Gericht das Urteil des katalanischen Oberlandesgerichts vom Dezember bestätigt. Dieses hatte den amtierenden Präsidenten der Generalitat wegen Ungehorsams zu einem Ausschluss von sämtlichen politischen Ämtern für eineinhalb Jahre verurteilt und zu einer Geldstrafe von 30 000 Euro.

Der Grund: Der Separatist Torra, der 2017 auf der Liste des Wahlbündnisses Junts per Catalunya (JxCat) ins Parlament eingezogen war, hatte sich im Vorfeld der Parlamentswahlen im April 2019 geweigert, die gelben Schleifen, Symbol der katalanischen Separatisten, von öffentlichen Gebäuden abzunehmen. Die spanische Wahlkommission hatte angeordnet, die Schleifen und separatistische Plakate zu entfernen, da sie die Neutralität der Wahl dadurch beeinträchtigt sah. Torra legte Berufung gegen das Urteil ein - allerdings mit wenig Aussicht auf Erfolg. Bereits vor dem Termin seiner Anhörung sagte er, die Richter würden ihn ohnehin verurteilen, er wolle ihnen lediglich in die Augen sehen, bevor sie dies täten.

Sobald das Urteil rechtskräftig ist, muss Torra das Amt des Regionalpremiers kommissarisch an seinen Vize, den Linksrepublikaner Pere Aragonés, abtreten. Torra hat vorher allerdings noch die Möglichkeit, selbst vorgezogene Neuwahlen auszurufen. Die Sozialisten in Madrid forderten Torra auf, dies so schnell wie möglich zu tun. Die katalanische Regierung müsse wieder handlungsfähig werden, sagte PSOE-Präsidentin Cristina Narbona wenige Stunden nach der Urteilsverkündung. Oppositionsführer Pablo Casado vom konservativen Partido Popular nannte es eine "Gesetzesumgehung", wenn Torra nicht unmittelbar Neuwahlen ausrufe.

Bisher hat Torra die Ausrufung von Neuwahlen nicht nur verweigert. Dass sein bisheriger Koalitionspartner, die Esquerra Republicana (ERC), seinen Rückzug gefordert hatte, führte sogar zum jüngsten von mehreren großen Zwists in der Koalition in Barcelona. Es gelte zu verhindern, dass die spanische Justiz quasi die Neuwahlen festsetze, sagte noch vor einer Woche ERC-Sprecherin Marta Vilalta. Sie verlangte von Torra, proaktiv seinen Posten zur Verfügung zu stellen. Für Torra kam dies einem Vertrauensbruch gleich: JxCat sehe es nicht als den richtigen Zeitpunkt an, mitten in der Corona-Pandemie Neuwahlen auszurufen. Vor allem ärgerte ihn wohl, dass sein Koalitionspartner ihn öffentlich anzählte.

Der Bruch zwischen JxCat und ERC allerdings geht tiefer. Die beiden Parteien vertreten im Umgang mit der Zentralregierung in Madrid inzwischen gänzlich unterschiedliche Positionen: Die Linksrepublikaner der ERC hoffen auf den Dialog mit dem sozialistischen Premier Pedro Sánchez und darauf, dass er Katalonien einen Status ähnlich dem des Baskenlandes, mit weitgehender Autonomie und Steuerhoheit, gewährt. Für JxCat hingegen führt an einem neuen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum kaum ein Weg vorbei. Für den nun anstehenden Wahlkampf in den kommenden Monaten bedeutet dies neue heftige Auseinandersetzungen. Gewählt werden dürfte Anfang kommenden Jahres.