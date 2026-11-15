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Vorschlag des Kassenärzte-ChefsKassenpatienten sollen für schnelle Termine beim Facharzt zahlen

Lesezeit: 1 Min.

Kassenpatienten müssen künftig wohl noch länger auf Facharzttermine warten – wenn sie nicht selbst für die Behandlung zahlen wollen.
Kassenpatienten müssen künftig wohl noch länger auf Facharzttermine warten – wenn sie nicht selbst für die Behandlung zahlen wollen.
Foto: Monika Skolimowska/dpa
  • Kassenärzte-Chef Andreas Gassen befürwortet, dass Arztpraxen Selbstzahler künftig bevorzugt behandeln, um Honorarkürzungen auszugleichen.
  • SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt den Vorschlag ab und betont, dass Kassenpatienten keine zusätzlichen Kosten tragen sollten.
  • Krankenkassen und der Sozialverband Deutschland kritisieren das Vorhaben als unsolidarisch und sozial ungerecht, da es besonders Geringverdiener und chronisch Kranke treffen würde.
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Wegen der Honorarkürzungen für Mediziner im kommenden Jahr erwartet Kassenärzte-Chef Gassen, dass Praxen Selbstzahler künftig bevorzugt behandeln. Krankenkassen und Sozialverband reagieren empört.

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Schneller zum Facharzt, wenn man die Behandlung selbst zahlt? Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hält das angesichts der Honorarkürzungen für ein wahrscheinliches Szenario. „Ich gehe davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Niemand könne erwarten, „dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weiter machen wie bisher“, sagte Gassen. „Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, werden dann außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen.“ Nur so sei die Finanzierung der Kosten zusätzlicher Fälle über das Budget hinaus möglich.

SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt das ab. „Da gab es viele verunsicherte Nachfragen, was das jetzt bedeutet, und ich konnte deutlich machen, dass ein solcher Vorschlag mit uns nicht zu machen ist“, sagte Klingbeil nach einer Diskussion mit rund 120 Mitgliedern der SPD Brandenburg in Potsdam. Kassenpatienten sollten nicht noch zusätzliche Kosten haben.

Kritik an Gassens Aussagen kam auch vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. „Hier werden gesetzlich Versicherte, die einen Arzt brauchen, in Geiselhaft genommen, damit Ärzte ihre Honorare steigern können. Dies ist ein skandalöses Verhalten“, sagte die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis. Auch der Sozialverband Deutschland protestiert. Das skizzierte Szenario sei „hochgradig unsolidarisch und sozial ungerecht“, teilte dessen Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier mit. Es würde besonders Menschen mit geringem Einkommen und chronisch Kranke treffen. „Wer wenig Geld hat, würde notwendige Arztbesuche häufiger vermeiden, während Besserverdienende ihren Arztbesuch problemlos zahlen könnten.“ Das würde das Zwei-Klassen-System im Gesundheitswesen weiter verschärfen.

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