16. Juni 2019, 20:31 Uhr Kassel Festnahme im Fall Lübcke

Polizei verhaftet 45-jährigen Mann in Kassel. Tatverdächtiger hatte früher offenbar Kontakt zur rechtsextremen Szene.

Von Susanne Höll , Kassel

Im bislang rätselhaften Mordfall des nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben die Fahnder einen Mann verhaftet, der zumindest in früheren Jahren Beziehungen zur rechtsextremen Szene gehabt haben soll. Ein 45-Jähriger wurde nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft am Samstag in Kassel von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen. Offenbar fanden sich seine DNA-Spuren am Tatort. Der Mann sitze wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Kassel. Einzelheiten wollen die Ermittlungsbehörden am Wochenanfang bekannt geben. Aus Sicherheitskreisen verlautete, dass der Beschuldigte früher Kontakte in die rechte Szene hatte. Allerdings sei nicht gewiss, ob das aktuell auch noch der Fall sei.

Ob der Mann auch persönliche Verbindungen zu Lübcke hatte, war zunächst unklar. Bislang waren Polizei und Staatsanwaltschaft fest von einem Täter im privaten Umfeld des erschossenen CDU-Politikers ausgegangen. Lübcke war vor gut zwei Wochen tot auf der Terrasse seines Hauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha aufgefunden worden. "Vergessen Sie die Mutmaßungen über einen Täter aus der radikalen Szene, dafür gibt es keine Hinweise", hieß es noch bis zum Wochenende in Kreisen der Ermittler.

Der 65-jährige Lübcke hatte sich mit seinem öffentlichen Eintreten für die deutsche Asylpolitik und die Rechte von Schutzsuchenden Feinde gemacht. Er war beschimpft und bedroht worden. Als Regierungspräsident war er für die Unterbringung von Asylbewerbern im nördlichen Teil Hessens zuständig. Nach seinem Tod hatten fremdenfeindliche Hetzer im Internet über sein Ableben gejubelt, was bundesweit für Empörung gesorgt hatte. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Verunglimpfungen kritisiert.

Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass es sich bei dem Verdächtigen nicht um den jüngeren Mann handelt, der zum Bekanntenkreis von Lübcke gehörte und am Pfingstwochenende an einem Nordsee-Fährhafen auf dem Weg auf die Insel Wangerooge festgehalten worden war. Bei diesem handelt es sich um einen Bekannten von einem der beiden Söhne Lübckes, der Sanitätskenntnisse hat und in der Tatnacht zu Hilfe gerufen worden war. Es gibt Spekulationen, dass er dabei Blutspuren verändert haben soll. Seine zwischenzeitliche Festnahme hatte Spekulationen ausgelöst, dass womöglich er der Täter sei oder Beihilfe geleistet haben könnte.

Die Festnahme des nun Beschuldigten fand zwei Tage nach einer großen Trauerfeier in Kassel statt, bei der schätzungsweise 1300 Menschen von Lübcke Abschied genommen hatten. Unter den Trauerrednern war auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Am Samstag war der ehemalige Regierungspräsident in seinem Wohnort Istha beigesetzt worden. Er war über die Grenzen Nordhessens und die der Parteien geschätzt. Sollte sein Tod politische Motive haben, dürfte dies die Debatte über die Sicherheit von Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland neu entfachen.