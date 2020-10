Von Moritz Baumstieger, Zürich

Zwei Jahre ist es an diesem Freitag nun her, dass Hatice Cengiz mit ihrem Verlobten loszog, um eine kleine Formalität zu erledigen, die noch zwischen den beiden und ihrer gemeinsam Zukunft stand. Ein Dokument fehlte, dann hätten sie heiraten können, eine Bescheinigung, dass der Verlobte rechtskräftig geschieden ist. Die beiden schlenderten zum Konsulat des Heimatlandes des Verlobten in Istanbul, verabschiedeten sich an dem Metallgitter, mit dem die Straße davor abgesperrt war. Der Verlobte gab Hatice Cengiz seine Mobiltelefone und verabschiedete sich. Er betrat das gelb gestrichene Gebäude um 13:14 Uhr, Cengiz wartete bis nach Mitternacht auf ihn. Sie sollte ihn nie wiedersehen.