4. August 2019, 18:36 Uhr Kaschmir Tausende auf der Flucht

Nach einer Terrorwarnung haben Tausende Pilger, Touristen und Studenten das Kaschmir-Tal verlassen. Gleichzeitig wächst die Spannung zwischen den verfeindeten Nachbarn Indien und Pakistan, wie indische Medien am Sonntag berichteten. Indien hat in den vergangenen Tagen rund 38 000 weitere Sicherheitskräfte in Kaschmir stationiert und seine Luftwaffe in Alarmbereitschaft versetzt. Am Freitag stoppte Indien die traditionelle "Amarnath Yatra", eine Pilgerreise zu einem hinduistischen Tempel in Kaschmir, weil es "Terroranschläge" von pakistanischer Seite auf gläubige Hindus befürchtete. Am Samstag ordnete die Regierung an, dass alle Studenten, die nicht aus Kaschmir stammen, das Tal verlassen sollten, ebenso wie Touristen. Angeblich hängen die Anordnungen mit einer anstehenden Regierungsentscheidung zum Sonderstatus des indischen Teils von Kaschmir zusammen. Das mehrheitlich muslimische Kaschmir ist seit sieben Jahrzehnten ein Streitpunkt zwischen Indien und Pakistan, die beide jeweils einen Teil des Gebietes verwalten.