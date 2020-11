Inmitten wachsender Spannungen mit Indien hat Pakistan am Sonntag Wahlen in der umstrittenen Kaschmirregion Gilgit-Baltistan abgehalten, die zu einem Zentrum der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China werden soll. Premierminister Imran Khan will das Grenzgebiet zu einer eigenständigen Provinz Kaschmirs aufwerten und mit Milliardeninvestitionen aus der Volksrepublik zu einem Motor der Wirtschaftsentwicklung machen. Für China ist Gilgit-Baltistan ein Kernstück seines Projekts für eine neue Seidenstraße. Pakistan wirft Indien Sabotage des Projekts vor. Am Samstag bezichtigte Außenminister Shah Mehmood Qureshi das Nachbarland, auch den Terrorismus zu fördern. Die Wahl in Gilgit-Baltistan fand ungeachtet der Corona-Pandemie statt, viele Wähler trugen keine Maske.