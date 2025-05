Von Arne Perras, München

Großbritannien hätte sein indisches Kolonialreich vermutlich deutlich länger gehalten, wäre es durch den Krieg gegen Adolf Hitler und die Nazis nicht so massiv geschwächt worden. 1947 entließ London Britisch-Indien in die Unabhängigkeit, für die schlecht vorbereitete Teilung des Gebiets in ein mehrheitlich hinduistisches Indien und mehrheitlich muslimisches Pakistan zahlten viele Menschen einen hohen Preis. Im Chaos entlud sich Gewalt. Eine Million Menschen kamen ums Leben, 15 Millionen flohen aus ihren jeweiligen Gebieten, um sich anderswo in Sicherheit zu bringen. Und im äußersten Nordwesten des Subkontinents, in den Bergen des Himalaja, zeichnete sich ein ganz eigenes Drama ab: der Kampf um Kaschmir.