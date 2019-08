16. August 2019, 19:54 Uhr Indien und Pakistan Tiefe Gräben in der Kaschmir-Krise

In der Regionalhauptstadt Srinagar patroullieren paramilitärische Soldaten während einer Ausgangssperre. In den vergangenen Tagen sind in Kaschmir Aktivisten zufolge Hunderte Lokalpolitiker, Separatistenführer und deren Helfer festgesetzt worden.

Mit der Lage in der umstrittenen Region Kaschmir wird sich denächst der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befassen.

Das gilt als diplomatischer Erfolg für den pakistanischen Premier Khan.

Indien, das der Region die Autonomierechte genommen hat, wehrt sich gegen eine Internationalisierung des Konflikts.

Von Arne Perras , Singapur

Mitte August bricht in Südasien die Zeit der großen Reden an. Indien und Pakistan feierten diese Woche ihre Unabhängigkeitstage, Pakistan am Mittwoch, Indien am Donnerstag. Das Ende des britischen Kolonialreichs 1947 mündete in eine blutige Teilung in zwei Staaten, das Erbe lastet schwer auf beiden Seiten; zwei Rivalen, mit Atomwaffen bestückt, stehen sich unversöhnlich gegenüber.

Und die Arena, in der sie ihren Konflikt austragen, heißt Kaschmir - jene Bergregion, um die sich beide Seiten schon seit der Unabhängigkeit streiten. Die Reden der Staatsmänner Narendra Modi in Indien und Imran Khan in Pakistan machten nun auf drastische Weise deutlich, wie weit die Kluft in diesen Tagen wieder geworden ist, sie erscheint viel zu groß, um Brücken zu schlagen.

Indien verspricht, dass Kaschmir nun unter direkter Kontrolle Delhis aufblühen werde, nachdem Indien der Region autonome Rechte entzogen hat; Pakistan versichert, es werde die kaschmirischen Brüder in ihrem Freiheitskampf nicht im Stich lassen. Weiter könnten die Positionen kaum auseinanderliegen, jede Seite propagiert ein völlig anderes Bild der Lage.

Viele sitzen im Gefängnis, Telefon und Internet sind abgeschaltet

Und die Kaschmirer? Sie kommen kaum zu Wort, in der Regionalhauptstadt Srinagar herrscht Ausgangssperre, lokale Führer im indisch-kontrollierten Teil der Berge sitzen im Gefängnis, Telefone und Internet sind abgeschaltet. Als der kaschmirische Aktivist Shah Faesal diese Woche die Modi-Regierung kritisierte, wurde er kurze Zeit später unter Hausarrest gestellt. Doch auch im pakistanisch-kontrollierten Teil Kaschmirs kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen, wie es in einem UN-Bericht von 2018 heißt.

Die Regierung in Islamabad hat nun aber durchgesetzt, was Indien gerne vermieden hätte. Am Freitag wurden auf Drängen Pakistans, unterstützt von China, Beratungen im UN-Sicherheitsrat angesetzt. Sie werden die Krise kaum entschärfen, sind jedoch ein diplomatischer Erfolg für den pakistanischen Premier Imran Khan, der den jüngsten Vorstoß Indiens global anprangern möchte.

Khan versicherte einerseits, er wolle keinen Krieg, sagte aber dann auch, dass sein Land, wenn nötig, "bis zum Ende" kämpfen werde. Er ist in Rage, weil Indien jüngst den Status Quo verändert hat. Anfang August entzog die Regierung Modi der Region Kaschmir die verfassungsrechtlich verankerte Autonomie, sie will den indisch-kontrollierten Teil radikal neu ordnen.

Während Pakistan, das gerne den Schutzpatron der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung Kaschmirs gibt, heftig protestierte, versprach Indiens Premier Modi eine ruhmreiche Zukunft für das Berggebiet. Nepotismus und Korruption würden verschwinden. Wenige Tage zuvor hatte Innenminister Amit Shah sogar behauptet, mit dem Entzug der Autonomie werde der Terror besiegt. Wie das gehen soll, hat er nicht erklärt. Klar ist nur: Indiens Frust über die zunehmende Radikalisierung in Kaschmir ist gewaltig. Delhi macht dafür Islamabad verantwortlich. Indien betrachtet Pakistan als Paten des Terrors.

Aber ist der Entzug der Autonomie die richtige Antwort? Kritiker des Vorgehens betonen, dass Delhi schon jetzt von vielen Kaschmirern als Besatzungsmacht gesehen wird, dieses Gefühl könnte sich nun noch verstärken.

Indien stemmt sich unterdessen gegen jede Internationalisierung des Streits und auch gegen die schon penetrant vorgetragenen Offerten des US-Präsidenten Donald Trump, er könne gerne in Kaschmir vermitteln. Während Pakistan klagt, ein 1948 von den UN empfohlenes Referendum in Kaschmir sei nie durchgeführt worden, pocht Indien auf das Simla-Abkommen, in dem Pakistan und Indien vereinbart haben, bilaterale Lösungen für ihre Probleme zu suchen.