6. August 2019, 18:44 Uhr Kaschmir Im Zeichen des Traumas

Konflikt zwischen Atommächten: Pakistan warnt Indien vor "unvorstellbaren Konsequenzen" einer neuen Kaschmir-Krise.

Von Paul-Anton Krüger

Auch am Tag, nachdem die Regierung von Indiens Premier Narendra Modi die umstrittene Entscheidung bekanntgegeben hat, dem von ihr kontrollierten Teil Kaschmirs den Autonomiestatus zu entziehen, war die Region weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Das Telefon- und Handy-Netz sowie das Internet waren im betroffenen Bundesstaat Jammu und Kaschmir weitgehend gesperrt. Tausende Soldaten patrouillierten in den Straßen, wie ein Journalist der BBC aus Srinangar berichtete, der größten Stadt des Staats. Die Menschen trauten sich kaum aus ihren Häusern; in vielen der teils abgeschiedenen und schwer zugänglichen Gebiete dürfte die Nachricht in ihren Einzelheiten noch gar nicht angekommen sein.

Die drastischen Sicherheitsvorkehrungen der hindu-nationalistischen Regierung lassen darauf schließen, dass sie sich bewusst war, mit ihrer Entscheidung an Grundfesten zu rühren. Jammu und Kaschmir ist der einzige Bundesstaat mit überwiegend muslimischer Bevölkerung - und eine Region die hoch umstritten ist mit dem verfeindeten Nachbarn Pakistan und auch der konkurrierenden Regionalmacht China, wie Indien beides Atommächte.

Der Streit reicht zurück bis zum Ende der britischen Kolonialherrschaft über den Subkontinent im Jahr 1947. Damals wurde Britisch-Indien entlang religiöser Trennlinien in zwei unabhängige Staaten aufgeteilt; Gebiete mit hinduistischer Bevölkerungsmehrheit wurden Indien zugeschlagen, die mit muslimischer Mehrheit Pakistan. Für Millionen Menschen beiderseits der neuen Grenze bedeutete die Teilung Vertreibung und Flucht. Der Bevölkerungsaustausch ging mit Gewalt und Pogromen einher, bis zu eine Million Menschen wurden getötet. Bis heute prägt dieses Trauma die Politik Südasiens - und nirgends sind die Folgen so spürbar wie in Kaschmir.

Jammu und Kaschmir war unter der Kolonialherrschaft ein direkt der britischen Krone unterstehendes Fürstentum und blieb zunächst unabhängig. Der Maharadscha Hari Singh, ein Hindu, erklärte aber den Beitritt zu Indien, nachdem paschtunische Stammeskämpfer seine Herrschaft in dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Gebiet herausforderten; Indien sandte Truppen zu seiner Unterstützung.

Zwischen Oktober 1947 und Januar 1949 führten Indien und Pakistan den ersten Krieg um die Region. Nach einem weiteren bewaffneten Konflikt 1965 einigten sich Indien und Pakistan 1972 nach dem Bangladesch-Krieg, der zur Unabhängigkeit des einstigen Ost-Pakistan führte, auf die bis heute gültige Demarkationslinie - ohne aber je den Anspruch auf das gesamte Gebiet aufzugeben. Von Mai bis Juli 1999 kam es zu neuen Kämpfen im Hochgebirge um den Ort Kargil - beide Länder hatten im Mai 1998 Atomwaffen getestet.

Der indische Bundesstaat Jammu und Kaschmir genoss seit 1954 weitgehende Autonomie mit einer eigenen Verfassung; die Zentralregierung hatte lediglich die Kompetenz für Außen- und Verteidigungspolitik sowie Kommunikation. Nun soll der Verfassungsartikel 370 ersetzt und die Division Ladakh direkt der Bundesregierung in Delhi unterstellt werden. Jammu und Kaschmir soll zugleich seinen Sonderstatus verlieren, der etwa Indern aus anderen Gebieten untersagt, Land zu kaufen. Vertreter der muslimischen Mehrheit, die sich im Kaschmirtal konzentriert, befürchten, dass nun gezielt Hindus angesiedelt werden, um die Demografie zu verändern.

Seit den Achtzigerjahren hat sich eine militante Separatistenbewegung in Kaschmir entwickelt. Delhi wirft Pakistan vor, terroristische Gruppen zu unterstützen, was Islamabad bestreitet. Im Februar flog Indien nach einem Anschlag auf einen Konvoi einer paramilitärischen Polizeieinheit Luftangriffe auf Ziele in Pakistan - erneut standen die beiden Länder am Rande eines Kriegs. Nun hat Modi sein Wahlkampfversprechen umgesetzt und die Autonomie aufgehoben. Pakistans Premier Imran Khan warnte vor einer "regionalen Krise" und "unvorstellbaren Konsequenzen" im Falle eines neuen Krieges zwischen den Nuklearmächten. China sprach mit Blick auf Indiens Beschluss zu Ladakh von einer "Verletzung seiner Souveränität", die inakzeptabel sei.