Die Spannungen im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan halten an. Die indische Armee erklärte am Montag, sie habe die vierte Nacht in Folge auf „unprovozierten“ Beschuss aus Kleinwaffen von pakistanischen Armeeposten entlang der 740 Kilometer langen De-facto-Grenze zwischen den indischen und pakistanischen Gebieten in der Himalaya-Region reagiert. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Schüsse an der Grenze, nachdem der Konflikt um Kaschmir durch einen Anschlag am Dienstag wiederaufgeflammt war. Dabei wurden 26 Touristen von Angreifern getötet. Das mehrheitlich hinduistische Indien beschuldigt Pakistan seit Jahrzehnten, Terrorismus in Kaschmir zu fördern. Die Atommächte haben bereits zwei Kriege um Kaschmir geführt.