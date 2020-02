Ein regierungskritischer Aktivist in Kasachstan in Zentralasien ist wenige Stunden nach seiner Festnahme im Polizeigewahrsam gestorben. Die Behörden nannten in einer Erklärung Herzprobleme als Ursache für den Tod von Dulat Agadil, wie kasachische Medien am Dienstag berichteten. Demonstranten, die daraufhin vor das Innenministerium zogen, hätten diese Version bezweifelt. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Agadil kam demnach am Montagabend in Polizeigewahrsam, weil er nicht zu einer Vernehmung vor Gericht erschienen war. Der 1977 geborene Aktivist hatte sich im autoritär regierten Kasachstan für Bürgerrechte und für mehr Freiheiten eingesetzt.

© SZ vom 26.02.2020 / dpa Feedback