Die mächtigste Frau Kasachstans ist überraschend als Vorsitzende des Oberhauses entlassen worden. Dariga Nasarbajewa stand damit nur gut ein Jahr an der Spitze des Senats, der für die Gesetzgebung im Parlament mitverantwortlich ist. Ihr seien die Befugnisse per Dekret entzogen worden, teilte das Präsidialamt am Samstag in der Hauptstadt Nursultan (früher Astana) mit. Präsident Kassym-Schomart Tokajew dankte Nasarbajewa für ihre "fruchtbare Arbeit". Gründe für die Absetzung wurden nicht genannt. Nasarbajewa ist die älteste Tochter des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der im Frühjahr vorigen Jahres überraschend zurückgetreten war. Die Amtsgeschäfte übernahm dessen Vertrauter Tokajew. Im Falle einer Amtsenthebung des Präsidenten oder dessen Tod hätte Dariga Nasarbajewa die Amtsgeschäfte übernommen.