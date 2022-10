Von Paul-Anton Krüger, Astana

Der Luftwaffen-Airbus, der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von Berlin in weitem Bogen um Russland nach Kasachstan fliegt, steuert laut den Monitoren an Bord Tselinograd an. So hieß die Hauptstadt Astana zu Zeiten der Sowjetunion und der sie umgebende Verwaltungsbezirk heißt so bis heute. Wohl keine andere Kapitale ist so oft umbenannt worden: Akmola nach der Unabhängigkeit 1991, dann Astana. Zuletzt wurde im September die Umbenennung in Nur-Sultan rückgängig gemacht, die dem langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew ein immerwährendes Andenken bewahren sollte.