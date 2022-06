"Die Richtung stimmt", sagt der Finanzminister über die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck. An der Idee eines Tankrabatts hält Lindner fest - trotz bislang mäßiger Resultate.

Obwohl der sogenannte Tankrabatt bisher nicht zu spürbar niedrigeren Preisen an der Tankstelle führt, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner die Idee verteidigt. Die Spritpreise wären ohne den Steuernachlass noch "wesentlich höher", sagte der FDP-Politiker am Sonntagabend in ARD und ZDF. Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), das Kartellrecht zu verschärfen, unterstütze er grundsätzlich, sagte Lindner: "Die Richtung stimmt."

Die seit dem 1. Juni geltende Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel steht seit einiger Zeit in der Kritik, weil sie bei den Spritpreisen bisher kaum Wirkung zeigt. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte der Rheinischen Post: "Der Tankrabatt ist für die Pendlerinnen und Pendler da, nicht für die Öl-Multis." Im ARD-"Bericht aus Berlin" befand Grünen-Chefin Ricarda Lang, dass der Tankrabatt nicht die Autofahrer entlaste, sondern die Mineralölkonzerne.

Lindner wehrte sich jedoch dagegen, dass der Tankrabatt unwirksam sei oder gar dazu führe, dass die Preise hoch blieben. Er verwies auf gestiegene Weltmarktpreise, den starken Dollar und die Knappheit bei Raffinerien als Faktoren für die Preisbildung. "Ich habe den Eindruck, dass die Debatte da etwas emotional aufgeladen ist", sagte Lindner im ZDF.

Wirtschaftsminister Habeck warb für seinen Plan, die Mineralölkonzerne über eine Verschärfung des Kartellrechts dazu zu bewegen, die Benzinpreise zu senken. "Wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen. Wir gehen quasi zurück zur Uridee der sozialen Marktwirtschaft", sagte Habeck im Deutschlandfunk. Wettbewerb sorge für günstige Preise, die gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit das ganze Land seien.

Skepsis beim Thema Übergewinnsteuer

Durch Habecks Änderungspläne sollen Gewinne leichter abgeschöpft werden können und notfalls auch eine Zerschlagung der Unternehmen möglich sein. In der Welt sagte er, dass er hoffe, "dass alle, die gefordert haben, dass das Kartellamt einschreitet, auch bereit sind, es in die Lage zu versetzen, einschreiten zu können". Lindner hatte bereits vor Einführung des Tankrabatts ein Durchgreifen des Kartellamts gefordert, sollte die Steuersenkung sich nicht auf die Benzinpreise auswirken.

Der Finanzminister hofft, dass mit einer Änderung des Kartellrechts das Thema Übergewinnsteuer vom Tisch ist. "Die würde unser Steuerrecht der Willkür und den politischen Stimmungsschwankungen ausliefern", warnte Lindner im ZDF. Zuletzt hatten die Chefs von SPD und Grünen erneut die Idee ins Spiel gebracht, Konzerne zu besteuern, die überproportional am russischen Angriffskrieg und seinen wirtschaftlichen Folgen verdienen.

Wirtschaftsminister Habeck zeigte sich zwar skeptisch, dass es eine solche Steuer geben könnte, aber auch er warb dafür, die Idee nicht zu schnell vom Tisch zu nehmen, da er sie für richtig halte. "Aber ich werde einen Vorschlag unterbreiten, der zielgenau einen ähnlichen Effekt hat", sagte er im Deutschlandfunk.