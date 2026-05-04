Karsten Wildberger hasst Doppelstrukturen. Sie machen langsam, träge, ineffizient. Das Gegenteil von dem, was Wildberger will. Und doch ist auch sein eigenes Haus nicht davor gefeit. Gerade erst sind seine Leute in eine neue Liegenschaft in der Berliner Friedrichstraße umgezogen. Draußen prangt eine goldene Plakette mit Bundesadler: „Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung“. Doch genau darüber, ein bisschen verblasst, hängt ein zweites Schild: „Bundesministerium für Gesundheit“. Noch sind nicht alle Kollegen ausgezogen.