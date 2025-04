Von Vivien Timmler, Berlin

Er ist promovierter Physiker, Fan des Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach, zitiert gern mal den Fußballtrainer Jürgen Klopp und trägt (noch) Kapuzenpullover: Karsten Wildberger soll in der neuen Bundesregierung das Amt des Ministers für Digitalisierung und Staatsmodernisierung übernehmen. Das wurde am Montagmorgen um kurz nach neun bekannt, aber nicht etwa per Pressemitteilung wie bei den anderen Ministern, sondern per Ad-Hoc-Mitteilung seines bisherigen Arbeitgebers. Noch ist Wildberger nämlich Chef von Mediamarkt Saturn sowie dem Mutterkonzern Ceconomy, Europas größtem Elektronikfachhändler. Und wenn der CEO geht, bewegt das potenziell erst einmal die Börsen.