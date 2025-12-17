Mitten in der Nacht dreht Karsten Wildberger in New York noch einmal auf. Eigentlich soll er nur eine kurze Rede halten zum Thema Daten, Künstliche Intelligenz und was das für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit bedeutet. In Deutschland ist es bereits zwei Uhr nachts, Wildberger ist seit mehr als 20 Stunden auf den Beinen.
Karsten WildbergerAlles, nur kein normaler Minister
Lesezeit: 5 Min.
Die Entwicklung des Media-Markt-Managers Karsten Wildberger zur Hoffnung der Regierung überrascht – auch weil sich der Digitalminister nicht komplett dem Politikbetrieb anpasst.
Von Vivien Timmler, New York
Digitalminister Karsten Wildberger:Ist das freie Internet noch zu retten?
Digitalminister Karsten Wildberger ist nach New York gereist, um für globale Zusammenarbeit zu kämpfen – und für die Freiheit im Netz. Die Frage ist nur, ob der Rest der Welt bereit ist, dafür einzustehen.
Lesen Sie mehr zum Thema