Mitten in der Nacht dreht Karsten Wildberger in New York noch einmal auf. Eigentlich soll er nur eine kurze Rede halten zum Thema Daten, Künstliche Intelligenz und was das für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit bedeutet. In Deutschland ist es bereits zwei Uhr nachts, Wildberger ist seit mehr als 20 Stunden auf den Beinen.