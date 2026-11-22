Die Aktivistin und FDP -Politikerin Karoline Preisler ist am Rande einer propalästinensischen Demonstration in Berlin angegriffen worden. Die 55-Jährige wurde geschubst und getreten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde eine 25-jährige Demo-Teilnehmerin vorläufig festgenommen.

Preisler geht immer wieder zu propalästinensischen Versammlungen, um gegen Antisemitismus und dort vertretene Positionen zu demonstrieren. Auch in der Vergangenheit wurde sie dabei schon von Demonstranten angegangen.

Die Polizei teilte mit, nach der Demo am Samstagnachmittag in Schöneberg sei Preisler mit zwei Versammlungsteilnehmerinnen aneinandergeraten. Eine der beiden habe sie getreten, woraufhin die Politikerin zu Boden gegangen sei. Preisler habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt, hieß es von der Polizei.

Preisler erklärte der Bild: „Durch den kräftigen Tritt in meine Körpermitte fiel ich nach hinten und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster. Danach kämpfe ich nun mit Übelkeit, Schwindel und Schmerzen, übergebe mich usw. Jetzt erhole ich mich hoffentlich schnell.“

Israels Regierung dankt Preisler für ihren Mut

Der israelische Außenminister Gideon Saar telefonierte nach eigenen Angaben mit Preisler. „Ich habe ihr für ihre Solidarität mit Israel gedankt und ihr gesagt, dass ihre Beharrlichkeit inspirierend und ihr Mut bewundernswert ist“, schrieb er auf Deutsch auf der Plattform X. Israel stehe an ihrer Seite. „Danke, dass Du so bist, wie Du bist“, schrieb er weiter.

FDP-Chef Wolfgang Kubicki schrieb auf X, die gesamte FDP stehe hinter Preisler und „ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus“. Der Hass der Angreifer werde nicht siegen. „Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist“, schrieb Kubicki.

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Preisler wurde unter anderem mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet – damit werden Menschen geehrt, die sich für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren. Nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 setzte sie sich vor allem für die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ein.