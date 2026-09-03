Demokratie und Ideologie„Wir sind der Staat, wir sind Europa!“

Die polnische Soziologin Karolina Wigura warnt vor rechten Ideologien, die die liberale Demokratie auslöschen wollen. Sie rät zur Kraft der Empörung – und fordert Deutsche auf, mit Nationalflagge demonstrieren zu gehen.

Karolina Wigura kommt mit dem Fahrrad zum Gespräch in ein kleines Warschauer Kaffeehaus. Eigentlich, sagt sie, müsse sie das Fahrrad nicht abschließen. Die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, sei so sicher, so sauber, so lebenswert geworden, schwärmt sie. In Warschau führt sie mit ihrem Mann Jarosław Kuisz die Stiftung „Kultura Liberalna“, die den demokratischen Pluralismus fördern soll. Demokratische Politiker seien zu denkfaul, kritisiert Wigura. Sie rät zu einem anderen Vorbild: dem Gemüsehändler aus einem berühmten Essay von Václav Havel.