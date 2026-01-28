Die russische Justiz hat das umstrittene Strafverfahren gegen den deutschen Karnevalisten und Bildhauer Jacques Tilly erneut verschoben. Das Gericht musste einen neuen Termin, den 26. Februar, ansetzen, weil Zeugen in dem Verfahren nicht erschienen seien, sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Laut Gericht muss sich Tilly wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane verantworten, dazu gehört neben der russischen Armee auch Präsident Wladimir Putin. Richter Konstantin Otschirow hatte den Prozess schon Ende Dezember verlegt und dies mit der Abwesenheit der Pflichtverteidigerin Tillys begründet, die auf Dienstreise sei. Der Prozess findet in Abwesenheit des Angeklagten statt. Vertreter der Deutschen Botschaft verfolgen das Gerichtsverfahren in Moskau.