Von Roman Deininger

Das Jahr 2023 ist eines, an das man sich erinnern wird, das Jahr einer historischen Zäsur, womöglich einer Zeitenwende - das Jahr, in dem Markus Söder mit seinem Kostüm bei der Frankenfastnacht ganz leicht danebenlangte. Der bayerische Ministerpräsident steht im Ruf eines modernen Meisters der Camouflage, alljährlich ziert er in Veitshöchheim den roten Teppich in einer Verkleidung von streberhafter Vollkommenheit. Marilyn Monroe, Shrek, Gandhi, Edmund Stoiber, die Großen der Weltgeschichte, alle getroffen bis aufs Haar. Diesmal schreitet Söder mit Krummstab und Rauschebart heran. Die BR-Moderatorin sagt zu ihrem Kollegen: "Hast du eine Ahnung, was er darstellt?" Oh, oh.